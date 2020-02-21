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21 февраля 2020, пятница, 11:10 104
Финансы 2020-02-21T11:25:44+02:00
Українські Новини
За неделю доллар в обменниках подешевел

За неделю доллар в обменниках подешевел

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс в обменниках нас снова радует
Курс в обменниках нас снова радует

С 14 по 21 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,53 коп. до 24,2687 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 13,79 коп. до 26,1653 UAH/EUR, курс продажи понизился на 18,12 коп. до 26,5477 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,89 коп. до 24,2940 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 21 февраля

24,2687

24,5160

26,1653

26,5477

3,4500

3,9100

По сравнению с 14 февраля

-0,0253

-0,0372

-0,1379

-0,1812

-0,0300

-0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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