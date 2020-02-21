За неделю доллар в обменниках подешевел

Курс в обменниках нас снова радует

Курс в обменниках нас снова радует

С 14 по 21 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,53 коп. до 24,2687 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 13,79 коп. до 26,1653 UAH/EUR, курс продажи понизился на 18,12 коп. до 26,5477 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,89 коп. до 24,2940 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 21 февраля 24,2687 24,5160 26,1653 26,5477 3,4500 3,9100 По сравнению с 14 февраля -0,0253 -0,0372 -0,1379 -0,1812 -0,0300 -0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.