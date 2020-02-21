В Китаї "Арбідолом" давно лікують грип і включають в програми протиепідемічного захисту, — ЗМІ

Після того, як видання The Bell звернуло увагу на те, що МОЗ Китаю включив радянський препарат "Арбідол" в нову версію плану діагностики і лікування коронавірусу COVID-2019, журналістів цього ЗМІ звинуватили в некоректній подачі інформації. У відповідь The Bell пояснили, що зі статтею все в порядку, а "Арбідолом" дійсно зібралися лікувати коронавірус.

У виданні зазначають, що в Китаї офіційні особи давно хвалять "Арбідол", незважаючи на думку деяких скептиків, яких теж цитують китайські ЗМІ.

"На регіональному рівні "Арбідол" був і до цього включений в плани протиепідемічного захисту (на 19 лютого — в 27 провінціях і муніципалітетах Китаю). З початку лютого препарат включила в свій протокол лікування коронавіруса стара лікарня міста Ухань Tongji", — розповіли журналісти, підкресливши, що китайські ЗМІ навіть опублікували копію офіційно не виданого циркуляра Шанхайської комісії охорони здоров'я, де "Арбідол" теж рекомендували для лікування.

До початку епідемії коронавірусу "Арбідолом" в Китаї лікували грип. Його навіть внесли в державну програму, яка компенсує громадянам 80% ціни ліків.

Видання додало, що в Росії "Арбідол" теж застосовувався при лікуванні грипу, але його ефективність викликала серйозні сумніви. Всесвітня організація охорони здоров'я відмовилась визнавати його ліками від грипу, а американський регулятор FDA — сертифікувати як лікарський засіб.

Як повідомляли Українські Новини, Національна комісія охорони здоров'я Китаю додала противірусний препарат "Арбідол" в попередній план лікування коронавірусу.

До цього гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що перші ліки проти коронавірусу COVID-19 можуть бути готові через 18 місяців.