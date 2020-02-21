7 країн відмовилося від закупівлі української курятини через пташиний грип

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатувала, що 7 країн світу припинили імпорт м'яса птиці з України через спалаху пташиного грипу у Вінницькій області.

Про це Українським Новинам повідомила Госпродпотребслужба.

Прес-служба відомства зазначила, що станом на 20 лютого був заборонений експорт м'яса птиці з України в Японію (зроблене після 27 грудня 2019 року), Республіки Корея, в Азербайджан (і в цілому продукції птахівництва), в Республіку Вірменія (живої птиці всіх видів і в цілому продукції птахівництва), Ірак, Філіппіни (птиця дика і домашня, м'ясо і м'ясопродукти з птиці, яйця і насіннєва рідина), в Молдову (птиця дика і домашня, м'ясо і м'ясопродукти з птиці, яйця і сперма, яйцеклітини та ембріони птиці).

Крім того, відповідно до вимог двосторонніх узгоджених сертифікатів з 20 лютого тимчасово припинена сертифікація української продукції птахівництва в Марокко, Республіки Туніс і Сінгапур.

Також був заборонений експорт м'яса птиці з Вінницької області у Гонконг, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію і Кувейт.

Нагадується, що, починаючи з 20 січня тимчасово була припинена сертифікація в країни Европеского Союзу таких видів продукції: свіже м'ясо птиці, продукти із м'яса птиці, напівфабрикати з м'яса птиці, які не підлягають обробці, непереработанные побічні продукти, які складаються або містять матеріал від птиці.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Єврокомісія прийняла рішення відновити імпорт з України м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці.

Тимчасову заборону було накладено у січні.

У свою чергу МХП призупинив експорт курятини в ЄС з-за пташиного грипу в Україні.