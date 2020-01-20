На агропредприятии зафиксирован птичий грипп

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала случай гибели птицы от птичьего гриппа в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передают Українські Новини.

18 января в ООО "Хутор" в селе Бугаков Немировского района в Винницкой области была зарегистрирована гибель птицы.

Решением главного государственного ветеринарного инспектора Винницкой области до выяснения обстоятельств были введены карантинные ограничения на 72 часа.

По результатам исследования проб биоматериала 19 января был установлен диагноз "грипп птицы".

По предварительной информации, в "Хуторе", по состоянию на 1 января, содержалось около 98 тыс. голов птицы яичного направления.

На 20 января было запланировано заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 102 тыс. туш свиней были утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области.

Ранее Госпродпотребслужба зарегистрировала случаи заболевания АЧС в заповеднике на острове Хортица в Запорожье.