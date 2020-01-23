ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области

Европейская комиссия приняла решение временно приостановить импорт из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с выявлением птичьего гриппа в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передают Українськi Новини.

"Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы", - сказано в нем.

Отмечается, что под ограничения не подпадают яйца и яичная продукция.

Согласно сообщению, Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) безотлагательно сообщила своим международным торговым партнерам о выявлении случая гриппа птицы.

Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС.

В связи с этим ведомство считает, что ЕС приостановил импорт, не учитывая предварительных договоренностей и переговоров.

Как сообщали Українськi Новини, в Виннице из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено 22 тысячи голов птиц.

А в сентябре 102 тыс. туш свиней были утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области.