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23 января 2020, четверг, 13:18 110
Экономика 2020-01-23T13:18:17+02:00
Українські Новини
ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области

Анна Рудык
экспорт мяса, Евросоюз, Мясо птицы, Птичий грипп
Птичий грипп. Фото: grippozus.ru
Птичий грипп. Фото: grippozus.ru

Европейская комиссия приняла решение временно приостановить импорт из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с выявлением птичьего гриппа в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передают Українськi Новини.

"Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы", - сказано в нем.

Отмечается, что под ограничения не подпадают яйца и яичная продукция.

Согласно сообщению, Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) безотлагательно сообщила своим международным торговым партнерам о выявлении случая гриппа птицы.

Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС.

В связи с этим ведомство считает, что ЕС приостановил импорт, не учитывая предварительных договоренностей и переговоров.

Как сообщали Українськi Новини, в Виннице из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено 22 тысячи голов птиц.

А в сентябре 102 тыс. туш свиней были утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области.

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ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области
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