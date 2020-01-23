МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) приостановила экспорт курятины в страны ЕС в связи с выявлением вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"На сегодня, 23 января 2020 года, предприятия группы МХП по производству птицы, которые являются сертифицированными в страны ЕС, прекратили свой экспорт в эти страны",- сказано в нем.

Согласно сообщению, вечером 22 января Генеральная дирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС сообщила государственным ветеринарным органам Украины о том, что после подтверждения 19 января вируса гриппа птицы всю территорию Украины нельзя считать свободной от этой болезни.

Поэтому органы ветеринарной медицины Украины в настоящее время не могут выдавать сертификаты на экспорт птицы в ЕС.

При этом отмечается, что все производственные мощности МХП продолжают работать в обычном режиме начали делать все необходимые шаги согласно стратегии диверсификации экспортных продаж, которая была утверждена менеджментом группы.

Как сообщали Українськi Новини, ЕС уже приостановил импорт мяса птицы из Украины.

Тем временем в Виннице из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено 22 тысячи голов птиц.