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21 лютого 2020, пʼятниця, 13:28 10
Суспільство 2020-02-21T14:30:03+02:00
Українські Новини
В Нові Санжари евакуйованим із Китаю почали привозити продукти звичайні люди

В Нові Санжари евакуйованим із Китаю почали привозити продукти звичайні люди

Кира Молчанова
Коронавірус, Полтавська область, Нові Санжари, Ухань, Евакуація українців
Переселенці привезли продукти. Фото: facebook.com/quick2reply
Переселенці привезли продукти. Фото: facebook.com/quick2reply

До воріт санаторію, де знаходяться евакуйовані з Китаю українці, переселенці з Донецька привезли продукти харчування.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook журналіст Володимир Рунець.

"Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що могли", — написав він і показав фотографію того, що привезли:  — ящики з апельсинами, гранатами, солодощами, каву та "Кока-колу".

За його словами, від інтерв'ю переселенці відмовилися.

У той же час, ветеран АТО і засновник мережі піцерій Pizza Veterano Леонід Остальцев заявив про намір відправляти в санаторій "Нові Санжари" свою піцу, брауні, напої і десерти. "Кидати своїх — це свинство", — написав він на своїй странцу в Facebook .

Як повідомляли Українські Новини, поліція відпустила 23 затриманих внаслідок заворушень в Нових Санжарах Полтавської області, 5 правоохоронців госпіталізовані.

20 лютого 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медцентрі Нацгвардії евакуйованих з Уханя українців.

Також був затриманий чоловік, якого підозрюють у киданні каміння в автобус з евакуйованими людьми.

В цей час самі євакуйовані українці розповіли про свої враження від зустрічі у Нових Санжарах. За їх словами, їм соромно перед маленькими дітьми за дії співвідчизників.

Щоб показати, що небезпеки зараження немає, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір провести 2 тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими українцями.

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