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21 лютого 2020, пʼятниця, 10:48 4
Фінанси 2020-02-21T11:13:37+02:00
Українські Новини
Рубль трохи зріс в обмінниках Києва перед вихідними

Рубль трохи зріс в обмінниках Києва перед вихідними

Надежда Комендантова
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У п'ятницю, 21 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 20 лютого, знизився на 2 копійки і становить 3,45 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 21 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,45 3,92
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тим часом рубль дещо подорожчав в обмінниках Києва.

Також стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну.

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