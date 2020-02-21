Рубль трохи зріс в обмінниках Києва перед вихідними

У п'ятницю, 21 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 20 лютого, знизився на 2 копійки і становить 3,45 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 21 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,45 3,92 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тим часом рубль дещо подорожчав в обмінниках Києва.

Також стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну.