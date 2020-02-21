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21 лютого 2020, пʼятниця, 10:19 7
Фінанси 2020-02-21T10:33:34+02:00
Українські Новини
Долар і євро "просіли": курс валют в обмінниках перед вихідними

Долар і євро "просіли": курс валют в обмінниках перед вихідними

Надежда Комендантова
курс долара, курс євро, Курс валют, Валюта
Курс валют.
Курс валют.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,2656 24,5253 26,1518 26,5421 3,45 3,92
Максимальний 24,4000 25,0000 26,3800 27,0000 3,78 5,00
Мінімальний 24,0000 24,4000 25,5000 26,3700 2,50 3,78

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 19 лютого на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 0,66 коп. до 26,1832 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,42 коп. до 26,5635 UAH/EUR.Тим часом рубль дещо подорожчав в обмінниках Києва.

Також стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну.

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