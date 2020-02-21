Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах

Широкий резонанс в медіа не тільки українських, а й світових викликали акції протесту 20 лютого проти розміщення в медцентрі "Нові Санжари" в Полтавській області евакуйованих їх Ухань (Китай) українців та іноземних громадян.

Видання "Голос Америки" опублікувало матеріал про те, що пишуть іноземні ЗМІ про протести в Нових Санжарах.

https://www.youtube.com/watch?v=-M_VeHVsNhQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"Евакуація людей з Уханю була оточена секретністю, чутками й збентеженням. Влада не змогла ефективно пояснити відсутність небезпеки від пасажирів до їхнього прибуття, й утримала пункт призначення у таємниці", - так причини протестів описують у колонці на сайті Forbes.

"Сотні поліцейських були відправлені для підтримання порядку, дехто з них відтаскували протестувальників від натовпу", - повідомляє провідний американський канал NBC.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "закликав протестувальників "не піддаватись на провокації та проявити розуміння через необхідність таких тимчасових заходів", - додає матеріал телеканалу ABC.

Французьке медіа France24 нагадує, що "Україна не має підтверджених випадків нового коронавірусу".

Про Нові Санжари пишуть навіть місцеві видання: у штаті Південна Кароліна, Айдахо, Кентуккі. "В наступні два тижні це (санаторій), напевно, буде установою із найбільшою охороною в країні", - цитує видання президента Володимира Зеленського.

У соцмережах також коментують події на Полтавщині.

"Безумство в Україні сьогодні. Ось що страх, брехливі новини й недовіра до системи можуть спричинити", - пише журналіст Крістофер Міллер. Він опублікував матеріал у виданні Buzzfeed, де говорить про заяву СБУ, що паніку спричинило "розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією про начебто виявлення в Україні вірусу COVID-19".

"Вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника", - повідомили в Службі безпеки України.

У своїй статті Міллер посилається на слова Ніни Янковіц із вашингтонського аналітичного Центру Вілсона, яка вважає, що дезінформація щодо хвороб "має величезний потенціал в Україні через високу недовіру до системи охорони здоров'я". "Поєднайте це з недовірою до інформації від урядових джерел, медіа, які шукають сенсації, і маєте рецепт паніки, особливо у випадку із пандеміями, як коронавірус".

Раніше своїх громадян із Китаю забрали США, Австралія, Філіппіни, Непал, Німеччина, Росія, Канада, Індонезія, Італія, Португалія та Франція. Про масові протести проти евакуації громадян в цих країнах не повідомлялось.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали підозрюваного в киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя (Китай) українцями. Правоохоронці повідомили, що всього було затримано 24 людини, з них 17 вранці і пізніше ще 7.

Також 9 поліцейських постраждали під час заворушень у Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медичному центрі цього населеного пункту евакуйованих з Уханя українців.