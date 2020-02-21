Кількість жертв коронавірусу зросла: у Китаї померли 2238 осіб

Станом на 8:00 п'ятниці загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавіруса COVID-19 в Китаї, зросла до 2238 осіб, ще 9 випадків смерті зафіксовано у світі.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї досягло 75245 людина. Всього в світі - 76723. У свою чергу, одужали за останніми даними 18 522 осіб.

Слід зазначити, що приблизно 80% всіх випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом, зафіксовано в китайській провінції Хубей.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари для роботи в оперативному штабі уряду.

Також у МЗС повідомили, що евакуйовані громадяни приїдуть саме в медичний центр Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, інших варіантів немає.

Тим часом СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявленні в Україні коронавіруса. Зараз фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання Моз для з'ясування всіх обставин інциденту.