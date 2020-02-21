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21 лютого 2020, пʼятниця, 05:40 15
Кабмін 2020-02-21T08:00:03+02:00
Українські Новини
Пенсію нижче прожиткового мінімуму отримують 83% пенсіонерів: виплати будуть знижуватися

Пенсію нижче прожиткового мінімуму отримують 83% пенсіонерів: виплати будуть знижуватися

Ярина Вацяк
Мінсоцполітики, Прожитковий мінімум, Пенсії, пенсія, розмір пенсії
Гроші
Гроші

В той час, як пенсійний стаж і вік збільшили,  пенсію нижче фактичного прожиткового мінімуму, менше ніж 4 тисячі гривень на місяць, отримують  82,7% пенсіонерів, а сими виплат з часом стануть ще нижчими.

Про це сказала Наталія Ненюченко, перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляє пресслужба міністерства.

"За наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та враховуючи те що лише 5% працюючих приймають участь у системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість сплачують внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися", - заявила Ненюченко.

Вона наголосила що неналежне державне регулювання інклюзивного середовища та доступних послуг не дає можливості людям похилого віку інтегруватися у соціум, вести повноцінне життя.

"Міністерством наразі розроблено проект Концепції по досягненню цілі 3.4. "Для людей похилого віку створені умови для активного життя, вони мають кваліфікований та сучасний догляд і гідне матеріальне забезпечення. Створені умови для безпечного добровільного пенсійного накопичення" Програми діяльності Уряду. Реалізація її положень сприятиме спрощенню системи солідарного пенсійного страхування, посиленню стимулів до сплати єдиного соціального внеску та виведення „з тіні” доходів. Стимулюватиме до накопичень на власну старість та їх захисту від зловживань у фінансовому секторі. Забезпечить розвиток та належне державне регулювання надання соціальних послуг особам похилого віку", - резюмувала Наконечна.

Як повідомляли Українські Новини, пенсії в березні підвищать, але не всім. Водночас, пенсійний вік українців будуть збільшувати щорічно.

Крім того, українцям  готують "другу" пенсію.

Також Пенсійний фонд визначив середню зарплату для нарахування пенсії.

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