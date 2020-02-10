Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц

Несмотря на то, что увеличение пенсионного возраста признали неконституционным, этот процес остается неизбежным. Об этом сообщила глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью "Экономической правде". По словам Третьяковой, повышения пенсионного возраста не избежать. "Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - сообщила она. По ее словам, выровнять ситуацию с пенсиями в Украине возможно только путем увеличения пенсионного возраста. "Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", - сказала Третьякова. Причиной увеличения пенсионного возраста является то, что для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти. А сейчас в Украине 11,3 млн. пенсионеров, из которых более тысячи - люди, которые достигли столетнего возраста. Ране Українські Новини писали о том, сколько пенсии выплачивают разным категориям украинцев. Тем временем Пенсионный фонд начала финансировать выплату пенсии за февраль.