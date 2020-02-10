Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц

Несмотря на то, что увеличение пенсионного возраста признали неконституционным , этот процес остается

Об этом сообщила глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью "Экономической правде".

По словам Третьяковой, повышения пенсионного возраста не избежать.

"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - сообщила она.

По ее словам, выровнять ситуацию с пенсиями в Украине возможно только путем увеличения пенсионного возраста.

"Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", - сказала Третьякова.

Причиной увеличения пенсионного возраста является то, что для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти. А сейчас в Украине 11,3 млн. пенсионеров, из которых более тысячи - люди, которые достигли столетнего возраста.

Ране Українські Новини писали о том, сколько пенсии выплачивают разным категориям украинцев.

Тем временем Пенсионный фонд начала финансировать выплату пенсии за февраль.