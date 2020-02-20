підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 лютого 2020, четвер, 19:49 9
Суспільство 2020-02-20T21:00:01+02:00
Українські Новини
МЗС не підтверджує одужання від коронавірусу українців в Японії, але їм краще

МЗС не підтверджує одужання від коронавірусу українців в Японії, але їм краще

Виолетта Чайковская
Японія, Diamond Princess, Коронавірус
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises

Незважаючи на заяву голови комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайла Радуцького ("Слуга народу") про одужання інфікованих коронавірусом українців уЯпонії, 23 українці - члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess після завершення карантину продовжують залишатися на борту, а 2 інфікованих - у госпіталі, хоча їх самопочуття поліпшується.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ Українським Новинам.

"У лікарнях Токіо продовжують перебувати 2 громадян України. Самопочуття наших співвітчизників поліпшується, оскільки жоден з них не перебував у важкому стані. Після прийняття японськими лікарями відповідного рішення, громадяни України будуть виписані", - сказано в ньому.

Перед випискою госпіталізовані українці повинні пройти ще кілька тестів.

Ці двоє українців захворіли на лайнері Diamond Princess, де перебувало 3,7 тис. осіб з понад 50 країн, включаючи 25 українців - членів екіпажу.

Всього там було зафіксовано понад 600 випадків інфікування новим видом коронавірусу (2019-nCoV).

19 лютого на лайнері карантин завершився і розпочався процес висадки на берег пасажирів, які пройшли медичні тести і не становлять загрози оточуючим.

"Станом на 20 лютого громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера. Дата їх висадки буде визначатися індивідуально в кожному випадку", - йдеться у відповіді щодо 23 українців - членів екіпажу, які не були заражені.

Всі члени екіпажу повинні пройти тест на наявність вірусу.

На даний момент дата їх висадки не відома.

Сьогодні заплановано висадити 500 пасажирів.

Висадка членів екіпажу, в тому числі громадян України, розпочнеться після завершення висадки пасажирів.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я Японії, пасажири і члени екіпажу покинуть лайнер протягом трьох днів.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні через коронавірус померли двоє пасажирів лайнера Diamond Princess з Японії.

Україна не буде евакуювати українців з Японії, оскільки там продовжують здійснюватись пасажирські рейси і люди можуть вилетіти звідти самостійно, на відміну від китайського Уханя.

У четвер Україна евакуювала з епіцентру зараження коронавірусом в Ухані 45 українців та 27 іноземців, але через їх розміщення на карантин у санаторії в Полтавській області продовжуються активні протести.

Більше новин про: Японія Diamond Princess Коронавірус

СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлення в Україні коронавірусу
Евакуйовані громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар", інших варіантів немає, - МВС
Новини
Україну накриють дощі та сніг: прогноз погоди перед вихідними 21:00
У медцентр "Нові Санжари" приїхали автобуси з евакуйованими з Уханя українцями 20:27
Топ-чиновник поліції Івано-Франківщини купує дорогі авто і будує замки в Буковелі, - ЗМІ 20:20
Поліція відкрила справу проти редакції Bihus.Info за розслідування журналістів проти заступника голови Нацполіції Коваля 20:14
МЗС не підтверджує одужання від коронавірусу українців в Японії, але їм краще 19:49
більше новин
Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть", – ЗМІ 13:15
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців 11:01 Документ
Нардеп Гончаренко і віцепрем'єр Федоров посперечалися у мережі - у виграші фонд "Таблеточки" 13:13
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис. доларів 10:09
більше новин
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок 10:12
У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні 08:41
Експерти МВФ почали роботу в Україні 10:14
Кабмін витратив 84 тис. гривень на звіт про свою роботу 22:10
більше новин
В Харкові прикордонники в захисному спорядженні оформляли евакуйованих з Китаю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok