МЗС не підтверджує одужання від коронавірусу українців в Японії, але їм краще

Незважаючи на заяву голови комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайла Радуцького ("Слуга народу") про одужання інфікованих коронавірусом українців уЯпонії, 23 українці - члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess після завершення карантину продовжують залишатися на борту, а 2 інфікованих - у госпіталі, хоча їх самопочуття поліпшується.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ Українським Новинам.

"У лікарнях Токіо продовжують перебувати 2 громадян України. Самопочуття наших співвітчизників поліпшується, оскільки жоден з них не перебував у важкому стані. Після прийняття японськими лікарями відповідного рішення, громадяни України будуть виписані", - сказано в ньому.

Перед випискою госпіталізовані українці повинні пройти ще кілька тестів.

Ці двоє українців захворіли на лайнері Diamond Princess, де перебувало 3,7 тис. осіб з понад 50 країн, включаючи 25 українців - членів екіпажу.

Всього там було зафіксовано понад 600 випадків інфікування новим видом коронавірусу (2019-nCoV).

19 лютого на лайнері карантин завершився і розпочався процес висадки на берег пасажирів, які пройшли медичні тести і не становлять загрози оточуючим.

"Станом на 20 лютого громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера. Дата їх висадки буде визначатися індивідуально в кожному випадку", - йдеться у відповіді щодо 23 українців - членів екіпажу, які не були заражені.

Всі члени екіпажу повинні пройти тест на наявність вірусу.

На даний момент дата їх висадки не відома.

Сьогодні заплановано висадити 500 пасажирів.

Висадка членів екіпажу, в тому числі громадян України, розпочнеться після завершення висадки пасажирів.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я Японії, пасажири і члени екіпажу покинуть лайнер протягом трьох днів.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні через коронавірус померли двоє пасажирів лайнера Diamond Princess з Японії.

Україна не буде евакуювати українців з Японії, оскільки там продовжують здійснюватись пасажирські рейси і люди можуть вилетіти звідти самостійно, на відміну від китайського Уханя.

У четвер Україна евакуювала з епіцентру зараження коронавірусом в Ухані 45 українців та 27 іноземців, але через їх розміщення на карантин у санаторії в Полтавській області продовжуються активні протести.