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20 лютого 2020, четвер, 08:31 20
Суспільство 2020-02-20T11:00:03+02:00
Українські Новини
Два пасажира зараженого коронавірусом лайнера Diamond Princess загинули

Два пасажира зараженого коронавірусом лайнера Diamond Princess загинули

Ольга Фандорина
Коронавірус, Круїзний лайнер, Diamond Princess, коронавірус в Китаї
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі

Два пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був виявлений коронавірус, померли. Про це повідомляє NHK з посиланням на урядові джерела.

Померлі були громадянами Японії, це чоловік і жінка у віці близько 80 років. Вони були евакуйовані з корабля 11 і 12 лютого після позитивних проб на коронавірус.

Також раніше повідомлялося, що в Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин через коронавіруса.І після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Весь процес висадки людей завершиться до п'ятниці, 21 лютого. Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

Як повідомляли Українські Новини, Diamond Princess буде стояти на карантин до 19 лютого.

Також на японському лайнері заявили про двох заражених коронавірусом українців.

Крім того, українців, які повернулися з зараженого коронавірусом Уханя, будуть тримати в санаторії Обухова.

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