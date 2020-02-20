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20 лютого 2020, четвер, 14:47 23
Суспільство 2020-02-20T15:30:02+02:00
Українські Новини
Одужали хворі на коронавірус українці на круїзному лайнері Diamond Princess

Одужали хворі на коронавірус українці на круїзному лайнері Diamond Princess

Ольга Фандорина
Круїзний лайнер, Коронавірус, коронавірус в Китаї, Українці
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises

Два громадянина України - члени екіпажу круїзного лайнера "Diamond Princess", раніше інфіковані новим китайським коронавірусом, вже одужали, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає РБК-Україна.

"За статистикою, серед 15%, що видужали, є два українця", - сказав Радуцький журналістам в кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама у двотижневий круїз по маршруту Кагосіма - Гонконг - Окінава, який повинен був завершитися 4 лютого, проте з'ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег в Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагало залишити лайнер на 14-денний карантин.

Загальне число хворих на круїзному лайнері склала 454 людини.

На борту судна знаходиться 2 666 туристів і 1 045 членів екіпажу. Із загального числа що знаходяться на судні - 25 громадян України, з яких у двох був підтверджений вірус 2019-nCoV.

Також сьогодні загинули двоє літніх пасажирів, заражених коронавірусом на лайнері.

Також раніше повідомлялося, що в Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин через коронавіруса.І після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Весь процес висадки людей завершиться до п'ятниці, 21 лютого. Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

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Одужали хворі на коронавірус українці на круїзному лайнері Diamond Princess
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