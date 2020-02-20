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20 лютого 2020, четвер, 16:15 4
Силові структури 2020-02-20T16:18:55+02:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли кладовище в Попасній Луганської області

Бойовики обстріляли кладовище в Попасній Луганської області

Елизавета Драбкина
Бойовики, війна на Донбасі, Попасная, Кладовище
Кладовище в Попасній Фото: штаб ООС
Кладовище в Попасній Фото: штаб ООС

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики обстріляли кладовище в Попасній Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі. На щастя, жертв та поранених серед цивільного населення немає", - сказано в ньому.

У повідомленні зазначається, що факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил РФ до загальноприйнятих норм моралі та зазначені дії в цивілізованому світі неприпустимі.

Також українська сторона звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Генерального штабу у вівторок, 18 лютого, 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, 4 бойовика загинули і 6 поранено в ході боїв з українськими військовослужбовцями на Донбасі.

Штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

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