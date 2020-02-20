У Кабміні дали відповіді на найпопулярніші питання про евакуацію, обсервацію та коронавірус

Пресслужба Кабінету міністрів дала роз'яснення та відповіді на найпопулярніші питання щодо евакуйованих з Ухані (Китай) людей, обсервації та коронавірусу.

Що відбувається зараз?

Літак прилетів. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.

Де люди зараз?

Наразі усі евакуйовані, екіпаж літака та супроводжуючі особи спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції вирушили до медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області.

Кого саме евакуювали?

45 українців. Серед них сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Крім цього, після 2-тижневої обсервації додому до своїх країн також повернуться 27 іноземців.

Як відбуватиметься обсервація?

14-денний термін посиленого медичного спостереження у спеціально відведеному місці. Люди забезпечені всім необхідним. Як евакуйовані, так і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. Посилена охорона та цілодобовий нагляд лікарів.

Які умови обсервації?

Усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання.

Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

Що з персоналом об’єкта?

Персонал, який раніше працював у "Нові Санжари", вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей.

Чи готові медзаклади країни?

Заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.

Що буде після обсервації?

Українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.

А якщо в когось із людей погіршиться самопочуття?

На локації 24/7 перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.

А якщо в когось виявиться підозра коронавірус?

Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.

Що буде з цим літаком, який здійснив евакуацію?

Літак пройде обробку санітарно-епідеміологічної служби. На літаку замінять також фільтри системи кондиціонування. Після дезінфекції і технічних робіт літак буде готовий до подальшої роботи.

Яка ситуація в Україні?

Жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом в країні не зареєстровано. У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду зв’язувалися з пасажирами. Ми точно можемо сказати - вони здорові. Підстав для хвилювань немає.

Як повідомляли Українські Новини, частина персоналу "Нових Санжар" звільнилася перед евакуацією українців, інших вивезли.

Тим часом, місцеві жителі в Нових Санжарах почали чинити опір правоохоронним органам, а ті в свою чергу затримувати мітингувальників.