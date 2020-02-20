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20 лютого 2020, четвер, 13:00 15
Судова влада 2020-02-20T13:04:11+02:00
Українські Новини
Начальник секретаріату Кабміну Новосел вийшов з СІЗО після внесення 1 млн гривень застави

Начальник секретаріату Кабміну Новосел вийшов з СІЗО після внесення 1 млн гривень застави

Елизавета Драбкина
Ігор Новосел, застава, сізо, Кабмін
Адвокат (ілюстрація). Фото: partner-inform.de
Адвокат (ілюстрація). Фото: partner-inform.de

Підозрюваний у вимаганні та отриманні від підприємця 2 млн гривень хабара начальник управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів Ігор Новосел вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 1 млн 552 гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Іванець.

Адвокат повідомив, що застава була внесена дружиною Новосела.

Також Іванець заявив, що вважає цю справу спробою прибрати його підзахисного з посади начальника управління секретаріату Кабміну.

"Таке відчуття, що його просто хочуть прибрати з посади", - сказав він.

Також адвокат прокоментував відсторонення підозрюваного від посади, повідомивши при цьому, що Новосел перебуває у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відсторонив підозрюваного в отриманні 2 млн гривень хабара Новосела від посади начальника управління секретаріату Кабміну.

6 лютого суд за клопотанням ДБР заарештував начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету Міністрів і призначив заставу в розмірі 1 млн 552 гривень.

4 лютого оперативники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з Державним бюро розслідувань затримали начальника управління секретаріату Кабінету Міністрів за підозрою у вимаганні і отриманні від підприємця 2 млн гривень хабара.

1 січня 2020 року вступає в силу закон про захист викривачів корупції.

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