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20 февраля 2020, четверг, 12:35 10
Судебная власть 2020-02-20T12:35:08+02:00
Українські Новини
Начальника секретариата Кабмина, попавшегося на взятке в 2 млн, отстранили от должности

Начальника секретариата Кабмина, попавшегося на взятке в 2 млн, отстранили от должности

Елизавета Драбкина
Печерский районный суд Киева, Взятка, Коррупция, отстранение от должности, Кабмин
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Печерский районный суд Киева отстранил подозреваемого в вымогательстве и получении от предпринимателя 2 млн гривен взятки Игоря Новосела от должности начальника управления административных зданий Хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований об отстранении Новосела.

Он отстранен от должности в пределах срока досудебного расследования, а именно до 5 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля суд по ходатайству ГБР арестовал начальника одного из управлений секретариата Кабинета Министров и назначил залог в размере 1 млн 552 гривен.

4 февраля оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований задержали начальника управления секретариата Кабинета Министров по подозрению в вымогательстве и получении от предпринимателя 2 млн гривен взятки.

1 января 2020 года вступает в силу закон о защите обличителей коррупции.

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