Сдай коррупционера и получи вознаграждение: Рада приняла новый законопроект о доносах

На пленарном заседании в Верховной Раде 17 октября рассмотрели законопроект о доносах на коррупционеров, и было разрешено вознаграждать обличителей коррупции.\r\nЗа принятие законопроекта №1010 в целом проголосовали 252 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nДокумент уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, которые сообщили о коррупционном правонарушении) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.\r\nОбличитель будет находиться под государственной защитой, ему обеспечивается анонимность.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакому лицу можно будет выплачивать денежное вознаграждение в рамках 10% от предмета преступления, если убыток государству составит 5 000 прожиточных минимумов и более (от 9,68 млн гривен).\r\nВ то же время вознаграждение не может превышать 3 тыс. минимальных зарплат (12,5 млн гривен).\r\nОбличитель не понесет ответственности за сообщение и не должен будет его опровергать, однако в случае сообщения заведомо ложной информации он должен будет ее опровергнуть.\r\nТакже суд должен будет определять важность и персонализированность предоставленной информации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 16 октября Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество членов с 16 до 12, а также сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100.