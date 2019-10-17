Сдай коррупционера и получи вознаграждение: Рада приняла новый законопроект о доносах

На пленарном заседании в Верховной Раде 17 октября рассмотрели законопроект о доносах на коррупционеров, и было разрешено вознаграждать обличителей коррупции.

За принятие законопроекта №1010 в целом проголосовали 252 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документ уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, которые сообщили о коррупционном правонарушении) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.

Обличитель будет находиться под государственной защитой, ему обеспечивается анонимность.

Такому лицу можно будет выплачивать денежное вознаграждение в рамках 10% от предмета преступления, если убыток государству составит 5 000 прожиточных минимумов и более (от 9,68 млн гривен).

В то же время вознаграждение не может превышать 3 тыс. минимальных зарплат (12,5 млн гривен).

Обличитель не понесет ответственности за сообщение и не должен будет его опровергать, однако в случае сообщения заведомо ложной информации он должен будет ее опровергнуть.

Также суд должен будет определять важность и персонализированность предоставленной информации.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество членов с 16 до 12, а также сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100.