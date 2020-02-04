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04 февраля 2020, вторник, 21:45 91
Кабмин 2020-02-04T21:49:09+02:00
Українські Новини
Начальника из секретариата Кабмина подозревают в получении 2 млн гривен взятки

Начальника из секретариата Кабмина подозревают в получении 2 млн гривен взятки

Ярина Вацяк
ГБР, Кабмин, Алексей Гончарук, Взятка
Взятка
Взятка

Оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) задержали начальника управления секретариата Кабинета Министров по подозрению в вымогательстве и получении от предпринимателя 2 миллионов гривен взятки.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Алексея Гончарука на его телеграм-канале, передают Українськi Новини.

Премьер отметил, что правоохранители задержали госслужащего и его посредника.

На данный момент решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 3. ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Премьер поблагодарил оперативников ГБР за проделанную работу.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну ("Всеукраинское объединение "Батькiвщина") о подозрении в вымогательстве 400 тыс. долларов взятки.

Ранее НАБУ открыло дело в отношении Мунтяна по подозрению в получении взятки в размере 180 тыс. долларов. 

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