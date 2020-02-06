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06 февраля 2020, четверг, 22:57 3
Судебная власть 2020-02-06T23:03:52+02:00
Українські Новини
Чиновнику из секретариата Кабмина, попавшемуся на взятке в 2 млн, назначили залог в 1 млн гривен

Чиновнику из секретариата Кабмина, попавшемуся на взятке в 2 млн, назначили залог в 1 млн гривен

Ярина Вацяк
ГБР, Взятка, Коррупция, Кабмин
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Печерский районный суд по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) арестовал начальника одного из управлений секретариата Кабинета Министров и назначил залог в размере 1 млн 552 гривны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Правоохранители подозревают его по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Правоохранители задержали чиновника при получении 2 млн гривен неправомерной выгоды от субъекта предпринимательской деятельности.

По информации правоохранителей, общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый, составляла 2,5 млн гривен.

В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований задержали начальника управления секретариата Кабинета Министров по подозрению в вымогательстве и получении от предпринимателя 2 млн гривен взятки.

1 января 2020 года вступает в силу закон о защите обличителей коррупции.

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