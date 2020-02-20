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20 лютого 2020, четвер, 12:38 11
Суспільство 2020-02-20T14:00:04+02:00
Українські Новини
Евакуація з Уханя: всі українці та іноземці пройдуть процедуру обсервації

Евакуація з Уханя: всі українці та іноземці пройдуть процедуру обсервації

Анна Рудык
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, обсервація, евакуація українців з Уханя
Евакуація з Уханя. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Евакуація з Уханя. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, 22 члена екіпажу, поліцейські і лікарі пройдуть процедуру обсервації (режиму спостереження в ізольованому просторі).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав, що літак авіакомпанії SkyUp за рішенням Урядової комісії доставив людей в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) на дозаправку, далі він повинен приземлитися в Харкові.

ротягом найближчих півгодини планується, що літак вилетить до Харкова, а звідти вже спеціальним транспортом громадяни, всього 45 українців, 27 іноземців і 22 члена екіпажу і поліцейські і лікарі, поїдуть до місця, де будуть проходити процедуру обсервації. Сподіваюся, що ця процедура пройде без проблем", - зазначив він.

Аваков підкреслив, що обсервація буде тривати 14 днів в медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.

"Окремо звертаюся до місцевих жителів, не потрібно панікувати і вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літаку здорові, добре себе почувають, але трохи втомлені. Це інформація з борту літака", - зазначив міністр.

Глава МВС заявив, що в Китаї всі проходили контроль, кілька людей зняли з рейсу, у лікарів були підозри, що у них підвищена температура.

За попередньою інформацією, вже зараз зрозуміло, що ці люди не інфіковані, просто у них слабкість.

Зазначимо, що карантин - це система протиепідемічних заходів: ізоляція осередку ураження і ліквідація в ньому захворювань; на зовнішніх кордонах зони карантину встановлюється охорона, на об'єктах - комендатська служба. А в зоні обсервації на відміну від карантину застосовують режимні заходи, що забезпечують максимальне обмеження в'їзду і виїзду, а також вивезення із зони майна без знезараження, обмеження руху по території, спілкування між групами людей.

Як повідомляли Українські Новини, у пасажирів та екіпажу не було виявлено симптомів коронавірусу. Всіх пасажирів ретельно перевірили медичні працівники.

Тим часом поліція веде переговори з протестуючими у Нових Санжарах.

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