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20 февраля 2020, четверг, 12:12 76
Общество 2020-02-20T12:43:01+02:00
Українські Новини
Самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Харьков"

Самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Харьков"

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Ухань, Коронавирус, Китай, Аэропорт Харьков, SkyUp Airlines, SkyUp

После завершения дозаправки в аэропорту "Борисполь", самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами приземлился в аэропорту "Харьков".

Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar, передают Українськi Новини.

Самолет приземлился около 11:55. Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp совершил промежуточную посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. На борту воздушного судна находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Самолет приземлился в аэропорту и прибыл на специально подготовленную стоянку. Теперь эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезут в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Момент приземления опубликовали в Тelegram-канале "Зрада чи перемога".

Как сообщали Українські Новини, у пассажиров и экипажа не было обнаружено симптомов коронавируса. Всех пассажиров тщательно проверили медицинские работники.

Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человек: 3 украинцев и 1 иностранку. 

Тем временем в Новых Санжарах группа местных жителей во время проведения акции протеста против проведения обсервации в границах поселка заблокировала дорогу межрегионального значения.

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