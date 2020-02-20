Диалог ничем не закончился: полиция ведет переговоры с протестующими в Новых Санжарах

Полиция провела превентивную беседу с 10 наиболее протестующими агрессивно настроенными людьми в Новых Санжарах Полтавской области, куда планируется направить эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 20 февраля, около 7 часов утра, в поселке Новые Санжары группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения.

При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка.

Указано, что для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.

Однако, как сообщили Українським Новинам в пресс-службе полиции Полтавской области, полиция не задерживала никого из участников столкновений с правоохранителями, которые произошли возле медцентра Нацгвардии Новые Санжары.

"Никого не задерживали", - сказал спикер полиции Юрий Сулаев.

По его словам, с гражданами проводят разъяснительную работу, в том числе и с особо активными.

Также он сообщил, что продолжается диалог местной власти с гражданами, которые блокируют подъезды к медцентру, куда планируют доставить эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев.

Вместе с тем, Сулаев сообщил, что пока переговоры ничем не закончились и частично блокирование движения продолжается.

"Столкновений уже никаких нет", - отметил Сулаев.

Никаких уголовных производств полиция в связи с этими событиями не открывала.

Кроме того, как сообщил Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook, он прибыл в Новые Санжары (Полтавская область) для общения с перекрывшими дорогу гражданами.

"Нахожусь в Новых Санжарах, где люди перекрыли дороги. Разбираемся в ситуации", - написал он.

Он также призвал граждан быть взвешенными и сдержанными.

Он отметил, что всех прибывших граждан проверили китайские и отечественные медики и ни у кого не выявлены симптомы острой респираторной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.

Также возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" под Полтавой, куда должны привезти эвакуированных украинцев из Уханя, собрались около сотни местных жителей. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику. В социальных сетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды из-за того, что к ним привезут украинцев из Китая.