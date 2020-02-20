Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту приземлився у Харкові

Після завершення дозаправки в аеропорту "Бориспіль", літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими українцями та іноземцями приземлився в аеропорту "Харків".

Про це свідчать дані системи Flightradar, передають Українські Новини.

Літак приземлився близько 11:55. Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp здійснив проміжну посадку в Алмати (Казахстан), після чого вилетів до Києва. На борту повітряного судна перебувають 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Літак приземлився в аеропорту і прибув на спеціально підготовлену стоянку. Тепер евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезуть в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Як повідомляли "Українські Новини", у пасажирів та екіпажу не було виявлено симптомів коронавірусу. Всіх пасажирів ретельно перевірили медичні працівники.

Нагадаємо, на етапі огляду китайськими медиками на борт не допустили 4 осіб: 3 українців і 1 іноземку.

Тим часом у Нових Санжарах група місцевих жителів під час проведення акції протесту проти проведення обсервації в межах селища заблокувала дорогу міжрегіонального значення.