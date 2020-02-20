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20 лютого 2020, четвер, 12:35 13
Судова влада 2020-02-20T13:30:04+02:00
Українські Новини
Начальника секретаріату Кабміну, який попався на хабарі у 2 млн, відсторонили від посади

Начальника секретаріату Кабміну, який попався на хабарі у 2 млн, відсторонили від посади

Елизавета Драбкина
Печерський районний суд Києва, Хабар, Корупція, відсторонення від посади, Кабмін
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Печерський районний суд Києва відсторонив підозрюваного у вимаганні та отриманні від підприємця 2 млн гривень хабара Ігоря Новосела від посади начальника управління адміністративних будівель Господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють Українські Новини.

Суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про відсторонення Новосела.

Він відсторонений від посади в межах строку досудового розслідування, а саме до 5 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого суд за клопотанням ДБР заарештував начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету Міністрів і призначив заставу в розмірі 1 млн 552 гривень.

4 лютого оперативники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з Державним бюро розслідувань затримали начальника управління секретаріату Кабінету Міністрів за підозрою у вимаганні і отриманні від підприємця 2 млн гривень хабара.

1 січня 2020 року вступає в силу закон про захист викривачів корупції.

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