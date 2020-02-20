Начальника секретаріату Кабміну, який попався на хабарі у 2 млн, відсторонили від посади

Печерський районний суд Києва відсторонив підозрюваного у вимаганні та отриманні від підприємця 2 млн гривень хабара Ігоря Новосела від посади начальника управління адміністративних будівель Господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють Українські Новини. Суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про відсторонення Новосела. Він відсторонений від посади в межах строку досудового розслідування, а саме до 5 квітня. Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого суд за клопотанням ДБР заарештував начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету Міністрів і призначив заставу в розмірі 1 млн 552 гривень. 4 лютого оперативники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з Державним бюро розслідувань затримали начальника управління секретаріату Кабінету Міністрів за підозрою у вимаганні і отриманні від підприємця 2 млн гривень хабара. 1 січня 2020 року вступає в силу закон про захист викривачів корупції.