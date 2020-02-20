Діалог нічим не закінчився: в Нові Санжари прибув полтавський губернатор для переговорів з протестуючими

Поліція провела превентивну бесіду з 10 найбільш протестуючими агресивно налаштованими людьми в Нових Санжарах Полтавської області, куди планується направити евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземних громадян.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

Зазначається, що 20 лютого, близько 7-ї години ранку у селищі Нові Санжари група місцевих жителів під час проведення акції заблокувала дорогу міжрегіонального значення.

При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла короткострокова бійка.

Зазначено, що для припинення правопорушення працівники поліції встановили понад 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди.

Однак, як повідомили Українським Новинам у пресслужбі поліції Полтавської області, поліція не затримувала нікого з учасників зіткнень з правоохоронцями, які відбулися біля медцентру Нацгвардії Нові Санжари.

"Нікого не затримували", - сказав речник поліції Юрій Сулаєв.

За його словами, з громадянами проводять роз'яснювальну роботу, в тому числі і з особливо активними.

Також він повідомив, що триває діалог місцевої влади з громадянами, які блокують під'їзди до медцентру, куди планують доставити евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців.

Разом з тим, Сулаєв повідомив, що поки переговори нічим не закінчилися і частково блокування руху триває.

"Зіткнень вже ніяких немає", - зазначив Сулаєв.

Ніяких кримінальних проваджень поліція у зв'язку з цими подіями не відкривала.

Крім того, як повідомив Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синегубов на своїй сторінці в Facebook, він прибув у Нові Санжари (Полтавська область) для спілкування з громадянами, які перекрили дорогу.

"Перебуваю в Нових Санжарах, де люди перекрили дороги. Розбираємося в ситуації", - написав він.

Він також закликав громадян бути виваженими і стриманими.

Він зазначив, що всіх прибулих громадян перевірили китайські і вітчизняні медики і ні в кого не виявлені симптоми гострої респіраторної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський присоромив українців за протести через евакуацію громадян з Уханя.

Також біля медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари" під Полтавою, куди мають привезти евакуйованих українців з Уханя, зібралися близько сотні місцевих жителів. В Нових Санжарах люди блокують дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку. У соціальних мережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди через те, що до них привезуть українців з Китаю.