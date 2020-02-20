Евакуація українців з Уханя: як виглядає санаторій, в який мають привезти громадян

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що українців, евакуйованих з Уханя (Китай), доставлять в полтавський санаторій Національної гвардії України "Нові Санжари". Фотографії санаторію опубліковані на офіційному сайті установи. Так, зазначається, що місце, де розташований санаторій, володіє унікальними природними ресурсами. Санаторій, куди мають привезти евакуйованих з Уханя. Фото: сайт НГУ "Мінеральна вода "Новосанжарська" має оздоровчі і лікувальні властивості (фахівці кажуть, що за своїм органічним властивостями і хімічним складом близька до "Єсентуки-17"). Тут же на території розташований питний бювет", - йдеться на сайті. Наголошується, що відпочиваючі проходять процедури і діагностику на нових апаратах відомих виробників медичного обладнання з Німеччини, Голландії, Словенії, а також деяких вітчизняних фірм. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=SbHKe2s0yl8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Зазначимо, що Нові Санжари - селище міського типу, населення якого становить близько 8 тис. осіб. Від Полтави смт знаходиться приблизно в 40 кілометрах. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський присоромив українців за протести через евакуацію громадян з Уханя. Також Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію евакуації громадян з Уханя.