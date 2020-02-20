Евакуація українців з Уханя: як виглядає санаторій, в який мають привезти громадян

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що українців, евакуйованих з Уханя (Китай), доставлять в полтавський санаторій Національної гвардії України "Нові Санжари". Фотографії санаторію опубліковані на офіційному сайті установи.

Так, зазначається, що місце, де розташований санаторій, володіє унікальними природними ресурсами.

Санаторій, куди мають привезти евакуйованих з Уханя. Фото: сайт НГУ

"Мінеральна вода "Новосанжарська" має оздоровчі і лікувальні властивості (фахівці кажуть, що за своїм органічним властивостями і хімічним складом близька до "Єсентуки-17"). Тут же на території розташований питний бювет", - йдеться на сайті.

Наголошується, що відпочиваючі проходять процедури і діагностику на нових апаратах відомих виробників медичного обладнання з Німеччини, Голландії, Словенії, а також деяких вітчизняних фірм.

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Зазначимо, що Нові Санжари - селище міського типу, населення якого становить близько 8 тис. осіб. Від Полтави смт знаходиться приблизно в 40 кілометрах.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський присоромив українців за протести через евакуацію громадян з Уханя.

Також Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію евакуації громадян з Уханя.