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20 февраля 2020, четверг, 10:12 223
Общество 2020-02-20T10:27:49+02:00
Українські Новини
Украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков

Украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Коронавирус, Полтавская область, Ухань, Аэропорт
Самолет из Уханя. Скриншот: 24 канал
Самолет из Уханя. Скриншот: 24 канал

Борт с украинцами и иностранцами из пораженного коронавирусом китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь". Пассажиров поместят в санаторий в Полтавский санаторий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет.

На борту воздушного судна находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в Китае, во время промежуточной посадки в Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Министерства здравоохранения подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни.

По прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальном отделе зоны аэропорта.

Специальным транспортом спасателей в сопровождении и под охраной полиции из Харькова они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В течение 14 дней они будут находиться там на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Как сообщали Українські Новини, в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными

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