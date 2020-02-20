Під Полтавою почалися сутички між противниками евакуації українців з Китаю та поліцією

Біля медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари" під Полтавою, куди повинні привезти евакуйованих українців з Уханя, зібралися близько сотні місцевих жителів. Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ.

Люди, які зібралися на акцію протесту бояться, що евакуйовані завезуть в Україну небезпечний коронавірус. За інформацією, яка гуляє серед цих людей, літак повинен приземлитися в аеропорту "Полтава". Але народ має намір не пускати пасажирів у звичайний санаторій, який, за їх словами, не годиться для ізоляції, можливо, заражених людей.

"На вході в медцентр "Нові Санжари" зібралися представники Новосанжарской громади, обговорюємо можливе заселення санаторію інфікованими коронавірусом громадян України, яких привезли з Китаю. Ніхто толком не знає ситуації. Чутки різні ходять. Народ проти такої затії. Так хто ж той народ слухає...", — повідомляє видання.

Голова Новосанжарської об'єднаної територіальної громади Інна Коба, яка теж перебуває під стінами медичного центру, журналістам "Полтавського ТБ" повідомила, що до останнього нічого не знала про те, що в Полтаву летить літак з Китаю.

Разом з тим, вранці на місці протесту відбулися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

"У Нових Санжарах (Полтавська область) відбуваються зіткнення місцевих жителів з поліцією", - повідомляє телеграм-канал "ХС Харків".

Як повідомляли Українські Новини, Нових Санжарах люди блокують дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку. У соціальних мережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди через те, що до них привезуть українців з Китаю.

Тим часом літак з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку.