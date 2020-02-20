Володимир Зеленський з дружиною на місці загибелі Героїв Небесної сотні. Фото: пресслужба Президента

Володимир Зеленський з дружиною на місці загибелі Героїв Небесної сотні. Фото: пресслужба Президента

Сьогодні у День Героїв Небесної сотні, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні. Глава держави і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів в Києві. Прозвучали поминальні дзвони", - сказано в ньому.

Володимир Зеленський з дружиною на алеї Героїв Небесної сотні

З 2015 року 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні. Фото: прес-служба Президента

Як повідомляли Українські Новини, з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги і самовідданості, сили духу та стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), указом Президента від 11.02.2015 №69 20 лютого визначено Днем Героїв Небесної сотні.

Раніше Порошенко скоротив список "Небесної сотні" на 20 осіб.