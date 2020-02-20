підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 лютого 2020, четвер, 10:30 5
Президент 2020-02-20T11:00:15+02:00
Українські Новини
Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

Анна Рудык
Герої небесної сотні, День Героїв Небесної Сотні, Олена Зеленська, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський з дружиною на місці загибелі Героїв Небесної сотні. Фото: пресслужба Президента
Володимир Зеленський з дружиною на місці загибелі Героїв Небесної сотні. Фото: пресслужба Президента

Сьогодні у День Героїв Небесної сотні, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні. Глава держави і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів в Києві. Прозвучали поминальні дзвони", - сказано в ньому.

Володимир Зеленський з дружиною на алеї Героїв Небесної сотні. Фото: прес-служба ПрезидентаВолодимир Зеленський з дружиною на алеї Героїв Небесної сотні

З 2015 року 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні. Фото: прес-служба ПрезидентаВолодимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні. Фото: прес-служба Президента

Як повідомляли Українські Новини, з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги і самовідданості, сили духу та стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), указом Президента від 11.02.2015 №69 20 лютого визначено Днем Героїв Небесної сотні.

Раніше Порошенко скоротив список "Небесної сотні" на 20 осіб.

Більше новин про: Герої небесної сотні День Героїв Небесної Сотні Олена Зеленська Володимир Зеленський

Музей "Революції гідності" випустить комікс "Істор...
До Дня героїв Небесної сотні понад 37 тис. киян от...
Зеленська була присутня на 1-му засіданні оновлено...
Зеленський ветував закон про запровадження єдиного...
Куди і коли прилетить літак з Китаю. Все про рейс, який доставить українців додому
Літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя
Новини
Завдяки екстрасенсам невинно засуджені люди вийшли з в'язниці, - міністр Бородянський 11:11
Володимир Зеленський з дружиною на місці загибелі Героїв Небесної сотні. Фото: пресслужба Президента
Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні 10:30
Експерти МВФ почали роботу в Україні 10:14
Українців з Китаю відправлять в медцентр в "Нові Санжари" через Харків 10:12
Міністру культури варто нарешті припинити нав’язувати свій токсичний Закон "Про дезінформацію", - Томіленко 09:55
більше новин
Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть", – ЗМІ 13:15
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців 11:01 Документ
Нардеп Гончаренко і віцепрем'єр Федоров посперечалися у мережі - у виграші фонд "Таблеточки" 13:13
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис. доларів 10:09
Харківський тракторний завод, ХТЗ Фото: ХТЗ
ХТЗ вводить в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини 11:49 Фото
більше новин
"Нацкорпус" запросив Зеленського та Сивоху в Золоте, де продовжуються обстріли 16:14
"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок 10:12
Мито 8,46% на дизпаливо і зріджений газ підвищить ціну для всіх споживачів, - Нафтогазова асоціація 15:30
Евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область 19:43
У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні 08:41
більше новин
МОЗ не повідомило, куди помістять на карантин українців з Китаю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok