подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 05:30 8
Lifestyle 2020-02-20T05:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня День Героев Небесной сотни и годовщина аннексии Крыма

Сегодня День Героев Небесной сотни и годовщина аннексии Крыма

Ярина Вацяк
Небесная сотня, Аннексия Крыма, Прогноз погоды, Курс валют, именины, 20 февраля, какой сегодня день
Небесная Сотня
Небесная Сотня

Сегодня, 20 февраля в Украине День Героев Небесной сотни.

С целью увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного почтения подвига Героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), указом Президента от 11.02.2015 №69 20 февраля определено Днем Героев Небесной сотни.

Также 20 февраля 2014 начался захват Крымского полуострова армией РФ. Началась открытая российско-украинская война.

20 февраля чтут память Героев Небесной сотни20 февраля чтут память Героев Небесной сотни

Также сегодня в Украине День социальной справедливости.

По православному календарю, 20 февраля почитается память преподобного Луки Елладского.

По традициям в этот день пекли пирожки с луком. А погоду нашим предкам предсказывало солнце и облака: если солнце "заходит красно" - будет холодное лето; облака высоко - на благоприятную погоду.

Именины отмечают:

Парфений

Лука (Лука Элладский)

Петр

Георгий

Егор

Юрий

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 20 февраля, в Украине днем +2...+7 градусов, ночью -3...+4 градус. На Западе и Востоке мокрый снег с дождем. Ветер 3-5 м/с.

Прогноз погоды на 20 февраля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 20 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на коп. и составляет UAH/USD. Курс гривны к евро на 20 февраля установлен на уровне UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Больше новостей о: Небесная сотня Аннексия Крыма Прогноз погоды Курс валют именины 20 февраля какой сегодня день

В Киеве проходит шествие в память о погибших на Ма...
А не рано ли все начали успокаиваться? — Зеленский...
Скачок температуры и снег с дождем: 20 февраля мес...
НБУ резко обвалил гривну после длительного укрепле...
Куда и когда прилетит самолет из Уханя. Все о рейсе, который доставит украинцев домой
Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя
Новости
Доллар подорожал в четверг: официальный курс валют от НБУ 05:30
За лекарства платить не будут: сколько будут стоить медуслуги в больницах с 1 апреля 05:30
В Китае озвучили название лекарств от коронавируса 23:55
Куда и когда прилетит самолет из Уханя. Все о рейсе, который доставит украинцев домой 23:25
Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой 22:45
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина 23:17
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Забыли клятву Гиппократа. Жители и медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok