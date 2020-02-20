Сегодня День Героев Небесной сотни и годовщина аннексии Крыма

Сегодня, 20 февраля в Украине День Героев Небесной сотни. С целью увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного почтения подвига Героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), указом Президента от 11.02.2015 №69 20 февраля определено Днем Героев Небесной сотни. Также 20 февраля 2014 начался захват Крымского полуострова армией РФ. Началась открытая российско-украинская война. 20 февраля чтут память Героев Небесной сотни Также сегодня в Украине День социальной справедливости. По православному календарю, 20 февраля почитается память преподобного Луки Елладского. По традициям в этот день пекли пирожки с луком. А погоду нашим предкам предсказывало солнце и облака: если солнце "заходит красно" - будет холодное лето; облака высоко - на благоприятную погоду. Именины отмечают: Парфений Лука (Лука Элладский) Петр Георгий Егор Юрий Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 20 февраля, в Украине днем +2...+7 градусов, ночью -3...+4 градус. На Западе и Востоке мокрый снег с дождем. Ветер 3-5 м\/с. Прогноз погоды на 20 февраля. Карта: Укргидрометцентр Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на коп. и составляет UAH\/USD. Курс гривны к евро на 20 февраля установлен на уровне UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака