Сегодня День Героев Небесной сотни и годовщина аннексии Крыма

Сегодня, 20 февраля в Украине День Героев Небесной сотни.

С целью увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного почтения подвига Героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), указом Президента от 11.02.2015 №69 20 февраля определено Днем Героев Небесной сотни.

Также 20 февраля 2014 начался захват Крымского полуострова армией РФ. Началась открытая российско-украинская война.

20 февраля чтут память Героев Небесной сотни

Также сегодня в Украине День социальной справедливости.

По православному календарю, 20 февраля почитается память преподобного Луки Елладского.

По традициям в этот день пекли пирожки с луком. А погоду нашим предкам предсказывало солнце и облака: если солнце "заходит красно" - будет холодное лето; облака высоко - на благоприятную погоду.

Именины отмечают:

Парфений

Лука (Лука Элладский)

Петр

Георгий

Егор

Юрий

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 20 февраля, в Украине днем +2...+7 градусов, ночью -3...+4 градус. На Западе и Востоке мокрый снег с дождем. Ветер 3-5 м/с.

Прогноз погоды на 20 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на коп. и составляет UAH/USD. Курс гривны к евро на 20 февраля установлен на уровне UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака