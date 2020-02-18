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18 февраля 2020, вторник, 19:20 286
Политика 2020-02-18T19:22:12+02:00
Українські Новини
Порошенко сократил список "Небесной сотни" на 20 человек

Порошенко сократил список "Небесной сотни" на 20 человек

Таня Войтюк
Петр Порошенко, Небесная сотня, Майдан, Революция Достоинства, Ренат Кузьмин, Герой Украины
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко уменьшил список погибших во время расстрелов на Евромайдане и написал, что в него входят "более 80 человек". 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 18 февраля. 

"Не верится, что уже прошло 6 лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 - убито", - написал Порошенко, тем самым сократив на 20 человек список "Небесной сотни".

Пост Петра Порошенко на FacebookПост Петра Порошенко на Facebook

На пост экс-президента отреагировал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"На "мирном Майдане" пострадало 1000 сотрудников милиции, а 23 из них были убиты "мирными протестующими". Звание "Героя Украины" было присвоено некоторым героям "Небесной сотни " незаконно, т.к. их смерти никакого отношения к Майдану не имели, а в своём сегодняшнем заявлении Порошенко стыдливо уменьшил количество погибших майдановцев до 80...", - написал народный депутат.

Пост Рената Кузьмина на FacebookПост Рената Кузьмина на Facebook

Как сообщали Українські Новини, бывший советник Порошенко Бирюков назвал украинских военных ублюдками. В связи с этим в "Слуге народа" предложили ужесточить наказания за клевету на военных.

Тем временем Порошенко так и не явился на допрос в ГБР.

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