Порошенко сократил список "Небесной сотни" на 20 человек

Экс-президент Украины Петр Порошенко уменьшил список погибших во время расстрелов на Евромайдане и написал, что в него входят "более 80 человек".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 18 февраля.

"Не верится, что уже прошло 6 лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 - убито", - написал Порошенко, тем самым сократив на 20 человек список "Небесной сотни".

Пост Петра Порошенко на Facebook

На пост экс-президента отреагировал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"На "мирном Майдане" пострадало 1000 сотрудников милиции, а 23 из них были убиты "мирными протестующими". Звание "Героя Украины" было присвоено некоторым героям "Небесной сотни " незаконно, т.к. их смерти никакого отношения к Майдану не имели, а в своём сегодняшнем заявлении Порошенко стыдливо уменьшил количество погибших майдановцев до 80...", - написал народный депутат.

Пост Рената Кузьмина на Facebook

Как сообщали Українські Новини, бывший советник Порошенко Бирюков назвал украинских военных ублюдками. В связи с этим в "Слуге народа" предложили ужесточить наказания за клевету на военных.

Тем временем Порошенко так и не явился на допрос в ГБР.