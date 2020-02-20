Експерти МВФ почали роботу в Україні

Експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну.

Про це Українським Новинам повідомили в представництві МВФ в Україні.

"Експерти МВФ почали роботу в Києві", - повідомив співрозмовник агентства.

При цьому термін перебування експертів в Україні в МВФ не уточнили.

Експерти прибули в Україну для проведення технічних обговорень політики економічного зростання.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою на Мюнхенській конференції з безпеки позитивні досягнення в економіці України.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 17 січня у Вашингтоні (США) повідомила, що Україна повинна виконати всі умови Міжнародного валютного фонду для отримання фінансування за новою програмою.

Також на початку грудня 2019 року Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів за механізмом розширеного фінансування.

А ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу у результаті домовленостей з МВФ.