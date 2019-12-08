Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что по результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неустанную работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", – отметил Президент.

Отмечается, что Кристалина Георгиева высоко оценила прогресс правительства Зеленского за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики.

Также Георгиева заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста.

"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", – отметила Георгиева.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины.

А Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.