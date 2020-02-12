Через неделю снимут карантин с японского лайнера, зараженного коронавирусом

Карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить 19 февраля. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сообщается, что на борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам. Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что "наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".

Однако число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174.

После того, как подтвердили заражение украинцев коронавирусом на японском лайнере, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин заявил, что ими оказались мужчина и женщина.

Как сообщали Українські Новини, 26 украинцев находятся на круизном лайнере с выявленным китайским коронавирусом.

Также компания-организатор круиза вернет деньги всем пассажирам и подарит другое путешествие, аналогичное по стоимости.