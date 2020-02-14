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14 февраля 2020, пятница, 13:03 143
Общество 2020-02-14T13:07:01+02:00
Українські Новини
Украинцев, вернувшихся из зараженного коронавирусом Уханя, будут держать в санатории Обухова

Украинцев, вернувшихся из зараженного коронавирусом Уханя, будут держать в санатории Обухова

Елизавета Кесельман
Эвакуация, Эвакуация украинцев, Ухань, Коронавирус в Китае, Александр Дубинский

Украинцев, которых должны эвакуировать из зараженного коронавирусом Уханя 18 февраля по словам Зоряны Скалецкой, поместят в санатории в Обухове. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат местного районного совета Владимир Тимченко.

По словам депутата, к такому решению пришел Президент Владимир Зеленский.

Скриншот: facebook/Владимир ТимченкоСкриншот: facebook/Владимир Тимченко

Как рассказал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский на телеканале ZIK во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против", всех людей из зоны риска будут держать в санатории "Пролисок", расположенном в Козине, в течение 21 дня. За это время за их здоровьем должен будет следить медперсонал.

 

В частности, местные власти недовольны такими новостями. Отмечается, что по данному вопросу созвана внеочередная и неотложную сессию Обуховского районного совета, которая состоится завтра в 15.00 в зале заседаний по адресу Обухов, ул.Малышко, д.10.

Скриншот: facebook/Владимир ТимченкоСкриншот: facebook/Владимир Тимченко

Как сообщали Українські Новини, ранее МОЗ заявляло о 4 варантах, куда отвести на карантин украинцев, вернувшихся из пораженного коронавирусом Уханя.

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