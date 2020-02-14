Украинцев, вернувшихся из зараженного коронавирусом Уханя, будут держать в санатории Обухова

Украинцев, которых должны эвакуировать из зараженного коронавирусом Уханя 18 февраля по словам Зоряны Скалецкой, поместят в санатории в Обухове. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат местного районного совета Владимир Тимченко.

По словам депутата, к такому решению пришел Президент Владимир Зеленский.

Скриншот: facebook/Владимир Тимченко

Как рассказал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский на телеканале ZIK во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против", всех людей из зоны риска будут держать в санатории "Пролисок", расположенном в Козине, в течение 21 дня. За это время за их здоровьем должен будет следить медперсонал.

В частности, местные власти недовольны такими новостями. Отмечается, что по данному вопросу созвана внеочередная и неотложную сессию Обуховского районного совета, которая состоится завтра в 15.00 в зале заседаний по адресу Обухов, ул.Малышко, д.10.

Скриншот: facebook/Владимир Тимченко

Как сообщали Українські Новини, ранее МОЗ заявляло о 4 варантах, куда отвести на карантин украинцев, вернувшихся из пораженного коронавирусом Уханя.