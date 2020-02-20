Долар подорожчав у четвер: офіційний курс валют від НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 лютого, на коп. до 8,00 24,5231 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,8445 1 долар США 24,5231 1 швейцарський франк 24,9383 10 ієн 2,2174 10 російських рублів 3,8589 1 євро 26,4862

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 18 лютого на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,69 коп. до 26,1519 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,01 коп. до 26,5626 UAH/EUR.

Крім того, рубль продовжує падати в обмінниках Києва. Середній курс продажу впав на 3 копійки.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 5 коп. у вівторок знизився на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.