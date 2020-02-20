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20 лютого 2020, четвер, 05:30 13
Економіка 2020-02-20T05:30:03+02:00
Українські Новини
Долар подорожчав у четвер: офіційний курс валют від НБУ

Долар подорожчав у четвер: офіційний курс валют від НБУ

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, курс гривні, курс гривні до долара, Курс валют
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 лютого, на коп. до 8,00 24,5231 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,8445
1 долар США 24,5231
1 швейцарський франк 24,9383
10 ієн 2,2174
10 російських рублів 3,8589
1 євро 26,4862

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 18 лютого на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,69 коп. до 26,1519 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,01 коп. до 26,5626 UAH/EUR.

Крім того, рубль продовжує падати в обмінниках Києва. Середній курс продажу впав на 3 копійки.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 5 коп. у вівторок знизився на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

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