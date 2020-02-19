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19 лютого 2020, середа, 21:41 21
Суспільство 2020-02-19T21:42:22+02:00
Українські Новини
Літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, евакуація українців з Уханя, Коронавірус
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Поки у Винниках влаштували блокаду з шин, щоб їм "не завезли вірус", заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми новин "Сьогодні" на каналі Україна заявив, що літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя (Китай).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Евакуація проходить у штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак уже вилетів. Всі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції", - сказав він.

Він також повідомив, що на етапі огляду китайськими медиками на борт не допустили 4 людини, 3 з них українці і 1 іноземка.

Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд.

Всього на борт допущено 73 людини. По прибуттю вони будуть розміщені в обсервацію у визначеному урядом об'єкті.

Ті, кого не допустили до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів і знаходяться на постійному зв'язку з консульською службою.

Як повідомляли Українські Новини, Україна евакуює з Уханя (Китай) 48 українських і 29 іноземних громадян.


Крім того, в МОЗ засекретили два місця, які вибрали для утримання евакуйованих з Китаю людей.

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