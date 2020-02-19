Літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя

Поки у Винниках влаштували блокаду з шин, щоб їм "не завезли вірус", заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми новин "Сьогодні" на каналі Україна заявив, що літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя (Китай).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Евакуація проходить у штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак уже вилетів. Всі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції", - сказав він.

Він також повідомив, що на етапі огляду китайськими медиками на борт не допустили 4 людини, 3 з них українці і 1 іноземка.

Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд.

Всього на борт допущено 73 людини. По прибуттю вони будуть розміщені в обсервацію у визначеному урядом об'єкті.

Ті, кого не допустили до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів і знаходяться на постійному зв'язку з консульською службою.

Як повідомляли Українські Новини, Україна евакуює з Уханя (Китай) 48 українських і 29 іноземних громадян.



Крім того, в МОЗ засекретили два місця, які вибрали для утримання евакуйованих з Китаю людей.