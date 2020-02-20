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  • Як не захворіти грипом і застудою: 15 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет
20 лютого 2020, четвер, 07:00 77
Lifestyle 2020-02-20T20:37:45+02:00
Українські Новини
Як не захворіти грипом і застудою: 15 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет

Як не захворіти грипом і застудою: 15 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет

Ярина Вацяк
корисні фрукти, Грип, застуда, як не захворіти на грип, підвищення імунітету, імунітет
Фрукти. Фото: pixabay.com
Фрукти. Фото: pixabay.com

У той час, як в Україні і світі тисячі людей хворіють на застуду та грип, саме час потурбуватися про зміцнення імунної системи. Взимку запобігти застуді та грип, насамперед, допоможуть звичайні продукти, які можна купити в продуктовому магазині. Посилити імунітет без ліків можна за допомогою 15 продуктів - потужних посилювачів імунної системи, повідомляє healthline.

    1. Цитрусові

    Більшість людей вживають вітамін С після застуди. Оскільки він допомагає зміцнити імунну систему. Вважається, що вітамін С збільшує вироблення лейкоцитів. Це ключ до боротьби з інфекціями.

    Оскільки ваше тіло не виробляє і не зберігає його, вам необхідно щодня приймати вітамін С для підтримки здоров'я. Майже всі цитрусові з високим вмістом вітаміну С.

Цитрусові. Фото: pixabay.comЦитрусові. Фото: pixabay.com

  1. Червоний перець

Якщо ви думаєте, що цитрусові фрукти містять найбільше вітаміну С серед фруктів або овочів, подумайте ще раз. Червоний перець містить в два рази більше вітаміну С, ніж цитрусові. Він також є багатим джерелом бета-каротину. Крім підвищення імунної системи, вітамін С може допомогти зберегти здоров'я шкіри. Бета-каротин допомагає зберегти ваші очі і шкіру здоровими.

Червоний перець Фото: pixabay.comЧервоний перець Фото: pixabay.com

  1. Броколі

Броколі насичена вітамінами і мінералами. Броколі, багаті вітамінами А, С і Е, а також багатьма іншими антиоксидантами і клітковиною, є одним з найбільш корисних овочів, які ви можете покласти на стіл. Краще його вживати сирим або після мінімальної обробки.

Брокколи. Фото: pixabay.com Броколі. Фото: pixabay.com

  1. Часник

Часник зустрічається практично у всіх кухнях світу, додаючи гостроти їжі. Ранні цивілізації визнавали його цінність в боротьбі з інфекціями. Згідно з Національним центром додаткової і комплексної охорони здоров'я HealthTrusted Source, часник також може допомогти знизити кров'яний тиск і сповільнити зміцнення артерій. Імуностимулюючі властивості часнику обумовлені високою концентрацією сірковмісних сполук, таких як алліцин.

Чеснок. Фото: pixabay.comЧасник. Фото: pixabay.com

  1. Імбир

Імбир є ще одним інгредієнтом, до якого багато хто звертається після того, як захворіли. Імбир може допомогти зменшити запалення, біль у горлі та інші запальні захворювання. Імбир також може допомогти зменшити нудоту.

Імбир може допомогти зменшити хронічний біль і має властивості, що знижують рівень холестерину.

Имбирь. Фото: pixabay.comІмбир. Фото: pixabay.com

  1. Шпинат

Шпинат багатий на вітамін С. Він також містить безліч антиоксидантів і бета-каротину, які можуть підвищити здатність імунної системи боротися з інфекціями. Як і брокколі, шпинат найбільш корисний, коли його готують якомога менше, щоб зберегти свої поживні речовини. Проте, легка кулінарна обробка посилює його вітамін А і дає змогу іншим поживним речовинам виділятися з щавлевої кислоти.

Шпинат. Фото: pixabay.comШпинат. Фото: pixabay.com

  1. Йогурт

Шукайте йогурти, на етикетці яких вказано "живі і активні культури", наприклад грецький йогурт. Ці культури можуть стимулювати вашу імунну систему, щоб допомогти боротися з хворобами. Намагайтеся вживати прості йогурти, а не ті, які попередньо ароматизовані і завантажені цукром. Ви можете підсолодити простий йогурт фруктами або додати мед.

Йогурт також може бути відмінним джерелом вітаміну D. Вітамін D допомагає регулювати імунну систему і, як вважається, підвищує природний захист нашого організму від хвороб.

Йогурт. Фото: pixabay.com Йогурт. Фото: pixabay.com

  1. Мигдаль

Коли йдеться про профілактику і боротьбу з застудою, вітамін Е має тенденцію відсуватися на задній план. Однак вітамін Е є ключем до здорової імунної системи. Це жиророзчинний вітамін, а це означає, що для правильного засвоєння потрібна наявність жиру. Горіхи, такі як мигдаль, містять вітаміни і містять корисні жири. Порція півсклянки, яка становить близько 46 цілих очищених мигдальних горіхів, забезпечує майже 100 відсотків рекомендованого добової кількості вітаміну Е.

Миндаль. Фото: pixabay.comМигдаль. Фото: pixabay.com

  1. Куркума

Як відомо, куркума є ключовим інгредієнтом в багатьох каррі. Але ця яскраво-жовта гірка пряність роками також використовувалася як протизапальний засіб під час лікування як остеоартриту, так і ревматоїдного артриту. Крім того, дослідження показує, що високі концентрації куркумина, який надає куркумі свій характерний колір, можуть допомогти зменшити пошкодження м'язів, викликане фізичним навантаженням.

Куркума. Фото: pixabay.comКуркума. Фото: pixabay.com

  1. Зелений чай

Зелений чай є відмінним антиоксидантом, який покращують імунну функцію. Процес ферментації, який проходить чорний чай, руйнує багато EGCG. Зелений чай, з іншого боку, пропарюється і не ферментує, тому EGCG зберігається.

Зелений чай також є хорошим джерелом амінокислоти L-теанін. L-теанін може допомогти у виробництві сполук, що борються з мікробами, в ваших Т-клітинах.

Зеленый чай. Фото: pixabay.comЗелений чай. Фото: pixabay.com

  1. Папайя

Папайя - це ще один фрукт, який містить вітамін С. Ви можете знайти 224 відсотка рекомендованої добової кількості вітаміну С в одному фрукті. У папайї також є травний фермент папаїн, який має протизапальну дію.

Папайя містить пристойну кількість калію, вітамінів групи В і фолату, які корисні для вашого здоров'я в цілому.

Папайя. Фото: pixabay.comПапайя. Фото: pixabay.com

  1. Ківі

Як і папайя, ківі містить незамінні поживні речовини, включаючи фолат, калій, вітамін К і вітамін С. Вітамін С підвищує рівень лейкоцитів у боротьбі з інфекцією, в той час як інші поживні речовини ківі підтримують нормальну роботу вашого організму.

Киви. Фото: pixabay.comКіві. Фото: pixabay.com

  1. Домашня птиця

Коли ви хворієте, курячий суп - це більше, ніж просто їжа для гарного самопочуття з ефектом плацебо. Він допомагає поліпшити симптоми застуди, а також допомагає захистити вас від хвороб. Птиця, така як курка і індичка, багата на вітамін B-6. Приблизно 3 унції легкого м'яса індички або курки містять від 40 до 50 відсотків від рекомендованої вами добової норми B-6.

Вітамін B-6 є важливим гравцем у багатьох хімічних реакціях, що відбуваються в організмі. Це також життєво важливо для формування нових і здорових еритроцитів. У бульйоні, приготованому шляхом варіння курячих кісток, містяться желатин, хондроїтин та інші поживні речовини, корисні для загоєння кишечника і імунітету.

Бульон. Фото: pixabay.comБульйон. Фото: pixabay.com

  1. Насіння

Насіння соняшнику повне поживних речовин, в тому числі фосфору, магнію і вітаміну B-6. Воно також неймовірно багате вітаміном Е, потужним антиоксидантом.

Вітамін Е відіграє важливу роль в регулюванні і підтримці функції імунної системи. Інші продукти з високим вмістом вітаміну Е включають авокадо і темно-зелене листя.

Семечки. Фото: pixabay.comНасіння. Фото: pixabay.com

  1. Молюски

Молюски - це не те, що приходить на розум багатьом, хто намагається підвищити свою імунну систему, але деякі види молюсків містять цинк.

Цинк не потребує стільки уваги, як багато інших вітамінів і мінералів, але нашому організму він потрібен, щоб імунні клітини могли функціонувати так, як задумано.

Різновиди молюсків з високим вмістом цинку включають в себе:

  • краби
  • молюски
  • омари

Зверніть увагу, щоб в раціоні було не більше рекомендованої добової кількості цинку. Для дорослих чоловіків - це 11 мг (мг), а для жінок - 8 мг. Занадто багато цинку може насправді пригнічувати роботу імунної системи.

Моллюски. Фото: pixabay.comМолюски. Фото: pixabay.com

Різноманітність є ключем до правильного харчування. Їсти тільки один з цих продуктів буде недостатньо, щоб допомогти боротися з грипом, навіть якщо ви їсте його постійно. Зверніть увагу на розміри порцій і рекомендоване добове споживання, щоб ви не отримували занадто багато одного вітаміну і занадто мало інших.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про варіанти напоїв, які не тільки зігріють, але і будуть надзвичайно корисними, а також про те, як захиститися від грипу та що робити при перших симптомах.

 

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