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19 февраля 2020, среда, 06:15 15
Жизнь 2020-02-19T06:15:01+02:00
Українські Новини
Домашний чай от простуды: рецепты напитков

Домашний чай от простуды: рецепты напитков

Валерия Драгомирова
Грипп, ОРВИ, Простуда, Чай
Чай. Фото: pixabay
Чай. Фото: pixabay

Эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56%, а школы в городах массово закрывают на карантин. Для профилактики простуды Українські Новини подобрали варианты напитков, которые не только согреют, но и будут чрезвычайно полезными.


Имбирный чай

Корень имбиря – природный антисептик, помогает справиться с болью в горле, согревает и укрепляет иммунитет. Тонкие ломтики можно добавить в обычный чай.

Но больший эффект даст такой рецепт. Положите в заварочный чайник или термос тонко нарезанный корень имбиря и ломтики лимона, залейте кипятком. Добавляйте в напиток мед или сахар по вкусу.

Имбирный чай. Фото: pixabayИмбирный чай. Фото: pixabay



Чай из шиповника

Этот классический напиток многим знаком с детства. Содержание витамина С в шиповнике является колоссальным.

Для приготовления такого напитка следует залить 3 ложки измельченных плодов 0,5 литрами кипятка. Затем этот настой оставьте в термосе на ночь. Утром процедите и вкусное лекарство готово.

Принимать по полстакана 4 раза в день перед едой.

Чай из шиповника. Фото: pixabayЧай из шиповника. Фото: pixabay



Чай с коньяком

Чай с коньяком от простуды, выпитый на ночь, облегчит состояние: снимет озноб, ослабит головную боль, вызовет потоотделение и поможет заснуть.

Для его приготовления нужно заварить обычный черный чай и на стакан жидкости добавить 2 столовые ложки коньяка и 1 чайную ложку меда.

Пейте горячим перед сном.

Чай с коньяком. Фото: pixabayЧай с коньяком. Фото: pixabay



Малиновый чай

Малина содержит такие витамины, как C, A, B, PP (никотиновая кислота). Ягода богата яблочной, лимонной и винной кислотами, а также клетчаткой.

Существует много рецептов для приготовления напитка.

Например, к одному стакану кипятка добавьте две ложечки высушенных ягод и кипятите в течение пяти минут. Затем дайте чаю отстояться около десяти минут. Если ягод малины нет, подойдет и малиновое варенье.

Во время чаепития лучше всего лежать в постели, укрывшись теплым одеялом, чтобы лучше прогреть организм и увеличить потоотделение.

Малиновый чай. Фото: pixabayМалиновый чай. Фото: pixabay



Чай из цветков липы

Позволяет улучшить самочувствие. Для его приготовления используют сушеные соцветия. Липовый чай обладает нежным ароматом и мягким, медовым вкусом. Помогает бороться с жаром, улучшает защитные функции организма, уменьшает першение в горле и успокаивает.

Ранее Українські Новини писали, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ

Кроме того, как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах. 

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