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19 лютого 2020, середа, 20:14 10
Суспільство 2020-02-19T21:12:43+02:00
Українські Новини
У яких випадках можна приймати антибіотики: поради лікарів

У яких випадках можна приймати антибіотики: поради лікарів

Валерия Драгомирова
Центр громадського здоров’я України, аналізи, Лікарі, Антибіотики
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Тільки цього тижня від грипу померли 10 українців, а загальна кількість хворих на ГРВІ становить 245 тисяч осіб. Дуже часто люди не звертаються до лікаря і самі купують собі ліки, в тому числі і антибіотики. Антибіотики призначають тільки при бактеріальних інфекціях. Вони не діють на вірусні захворювання. Про це йдеться повідомленні Центру громадського здоров'я в Facebook.

Призначати антибіотики може тільки лікар. Щоб упевнитися, що це саме бактеріальна хвороба, необхідно додатково здати аналіз крові. Також важливо зробити аналіз на чутливість до препарату, щоб підібрати антимікробний засіб, який на 100% впорається з бактерією.

Якщо ж, наприклад, у вас ангіна, викликана стрептококами (для діагностики в більшості випадків достатньо експрес-тесту), або інше досить очевидне бактеріальне захворювання, то, щоб не втрачати часу, лікар може призначити найбільш дієвий антимікробний препарат відразу, без аналізу крові.

Водночас, на початку захворювання симптоми у бактеріальних і вірусних інфекцій можуть бути схожими: нежить, кашель, підвищена температура, біль у горлі. Тому займатися самолікуванням категорично не можна. Потрібно якомога швидше звернутися до лікаря.


Раніше Українські Новини писали, скільки українці витрачають на ліки проти застуди та ГРВІ.

Тим часом лікарі назвали 7 найбільш поширених міфів про грип.

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