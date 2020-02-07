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07 февраля 2020, пятница, 06:05 464
Общество 2020-02-07T12:30:05+02:00
Українські Новини
Болеть в Украине не дешево: сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ

Болеть в Украине не дешево: сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ

Таня Войтюк
Лекарства, Дети, Болезнь, цены на лекарства, ОРВИ, Грипп
Цена на лекарства от простуды варьируется от 100 до 500 гривен. Фото: freepick
Цена на лекарства от простуды варьируется от 100 до 500 гривен. Фото: freepick

Сезон гриппа для украинцев настоящий удар не только по здоровью, но и по бюджету. Даже если не учитывать стоимость заказа скорой помощи, так или иначе приличную сумму нужно будет выложить за стандарнтый набор лекарств. О том, во сколько это обойдется расскажут Українські Новини.

В идеале, при первых симптомах любого заболевания (особенно у детей) необходимо обращаться к семейному врачу, но чаще всего закаленные болезнями люди сразу идут в аптеку с уже подготовленным стандартным списком лекарств.

Чаще всего в него входят противопростудные препараты, капли в нос, таблетки, сиропы или спреи от боли в горле и кашля.

В Украине поболеть можно на разный кошелек, ведь на аптечных полках есть бюджетные варианты любого противопростудного препарата, стоимость которого зависит не от состава, а от бренда. Если поискать заранее аналог, то можно сэкономить приличную сумму.

Если брать во внимание среднюю стоимость лекарств и учитывать набор, в который входит противовирусный препарат, капли в нос, таблетки и спрей для горла, чек на "поболеть" для взрослого будет начинаться от 300 гривен и выше.

Дети, в зависимости от возраста, обходятся немного дороже. По словам мамы 3-х летнего ребенка Виктории Бурки из Киева, в среднем на лекарства уходит от 300 до 1000 гривен. 

"Если у ребенка просто сопли и кашель, то в среднем где-то около 300-400 гривен только на это. Если же температура - приплюсовываются жаропонижающие, например Нурофен. А если все сложно, тогда к врачу и антибиотики. Такие лекарства в среднем стоят от 200 и выше. Плюс всякое по мелочи, вот и набегает", - сообщает она.

Ранее Українські Новини писали о том, сколько в среднем украинцы тратят на детей в месяц.

Тем временем Минздрав хочет в 20 раз поднять штрафы за продажу лекарств без рецептов.

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