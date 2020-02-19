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19 лютого 2020, середа, 19:33 8
Силові структури 2020-02-19T21:00:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики продовжують бити з важкого озброєння, працюють снайпери

На Донбасі бойовики продовжують бити з важкого озброєння, працюють снайпери

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС
ООС
ООС

В середу бойовики сім раз відкривали вогонь по позиціях підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого один український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також зафіксована активність снайперської пари", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 5 обстрілів українських позицій: поблизу Мар'їнки, Лебединського, Славного, Василівки та Широкино.

2 обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - біля населених пунктів Луганське та Оріхове.

У середу внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил зазанав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок 22 обстрілів бойовиками позицій підрозділів Операції об'єднаних сил один військовий загинув, четверо були поранені і ще двоє контужені.

Зеленський терміново збирав РНБО на брифінг для обговорення ситуації в зоні ООС.

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