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19 февраля 2020, среда, 08:15 55
Силовые структуры 2020-02-19T08:16:59+02:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, Ситуация на Востоке, обстрелы на Донбассе, война на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 18 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время боя были уничтожены 4 боевика. А вооруженные формирования РФ нарушили 22 раза режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем противник запросил режим тишины.

“Вчера, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое - боевое поражение. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения”, - отметили в штабе.

С начала текущих суток российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, Офис генпрокурора начал расследовать обстрелы позиций ООС во вторник.

А Зеленский срочно собирал СНБО на брифинг для обсуждения ситуации в зоне ООС.

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