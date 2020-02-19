Бои на Донбассе: количество раненных военных увеличилось до 4

В результате 22 обстрелов боевиками позиций подразделений Операции объединенных сил один военный погиб, четверо были ранены и ещё двое контужены.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

Обстрелы были совершены по позициям Вооруженных сил рядом с населенными пунктами Березовое, Широкино, Пищевик, Крымское, Новотошковское, Орехово, Хутор Вольный, Золотое-4, Попасная, Луганское и Новолуганское.

"Вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что Объединенные силы давали адекватный огневой ответ и контролировали ситуацию, а боевики в результате запросили режим тишины.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое - боевое поражение", - сказано в сообщении.

В свою очередь среди боевиков в результате боевого столкновения четверо погибших и шестеро тяжело раненных.

С начала суток потерь на Донбассе ее было.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора начал расследовать обстрелы позиций ООС во вторник.

Также Зеленский срочно собирал СНБО на брифинг для обсуждения ситуации в зоне ООС.