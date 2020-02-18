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18 февраля 2020, вторник, 10:42 136
Политика 2020-02-18T10:42:44+02:00
Українські Новини
Зеленский срочно собирает СНБО

Зеленский срочно собирает СНБО

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, СНБО, СНБО Украины, Заседание СНБО
СНБО. Фото: Facebook/CНБО
СНБО. Фото: Facebook/CНБО

В первой половине дня вторника в Киеве пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на сайте Офиса президента.

"Во вторник, 18 февраля, в 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины", - говорится в обнародованном на сайте анонсе.

Согласно сообщению, брифинг состоится в Офисе президента Украины.

В анонсе отсутствует информация о теме заседания СНБО.

В то же время, во вторник утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил ранее сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в обнародованном около 8.40 сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики ведут обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применяет минометы калибра 120-мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".


Ранее Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат". 

Ранее Зеленский поделился своим беспокойством относительно снижения интереса к войне в Украине.

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