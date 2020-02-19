Водіїв, які будуть перевозити евакуйованих з Уханя громадян, також розмістять на карантин

У той час як українців та іноземців вже доставили в аеропорт Уханя для евакуації в Україну, 5 водіїв автобусів, які будуть перевозити евакуйованих громадян до місць обсервації, також залишаться в місцях тимчасового розміщення евакуйованих на карантин.

Про це повідомив заступник директора департаменту швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Сніцар, передають Українські Новини.

"Тільки 5 водіїв, які будуть виконувати перевезення цих людей і екіпаж... Ці 5 водіїв також залишаються додатково на обсервацію", - сказав він.

Він також зазначив, що 4 автобуси буде виділено для перевезення громадян України та інших країн і 1 автобус - для екіпажу літака і супроводжуючих.

Як повідомляли Українські Новини, ДержНС має намір задіяти 33 людини і 12 одиниць техніки для забезпечення карантину щодо евакуйованих громадян з Китаю.



Також літак доставить евакуйованих громадян в "Бориспіль" 20 лютого.

Тим часом евакуація українців з китайського Уханя обійдеться в 4,5 млн гривень.